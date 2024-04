Givova Scafati Basket ko a Milano contro l'EA7 Emporio Armani (99-77) Boniciolli: "Ho avuto qualche risposta positiva, paradossalmente soprattutto da Henry"

La Givova Scafati esce sconfitta dal parquet dell'EA7 Emporio Armani Milano con il risultato di 99-77 nella gara valida per la ventottesima giornata di LegaBasket Serie A.

Boniciolli: "Ho comunque avuto qualche risposta positiva"

"Quando una squadra di veterani ha raggiunto con anticipo l’obiettivo societario, disputando una stagione importante, la mia preoccupazione alla vigilia di questa sfida era la totale perdita di motivazione. Benché non sia affatto contento della prestazione, ho comunque avuto qualche risposta positiva, paradossalmente soprattutto da Henry, il più anziano del gruppo. - ha spiegato il coach della Givova, Matteo Boniciolli - Mi sembra sciocco discutere del peso specifico delle due formazioni, con Milano che continua la sua lotta per lo scudetto e noi che invece abbiamo già conquistato la permanenza in massima serie. Grazie al lavoro di Pino Sacripanti, abbiamo chiuso 1-1 il doppio confronto stagionale con Milano, a cui faccio gli auguri per la parte finale della stagione, mentre a noi resta la soddisfazione di aver raggiunto l’obiettivo stagionale con tre giornate di anticipo rispetto alla fine della stagione regolare, nonostante tante difficoltà, come ad esempio la rescissione obbligata di Sacripanti, l’addio di Logan o il lungo infortunio di Gentile".

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Ventottesima Giornata

EA7 Emporio Armani Milano - Givova Scafati 99-77

Parziali: 28-20, 21-18, 21-19, 29-20

Milano: Poythress ne, Bortolani 2, Tonut 7, Melli 5, Napier 18, Ricci 3, Flaccadori 4, Caruso 10, Shields 20, Hines 9, Valentine 13, Voigtmann 8. All. Messina

Scafati: Cavaliere ne, Sangiovanni ne, Blakes ne, Gentile 6, Henry 20, Mouaha 5, Pinkins 16, Rossato 11, Robinson 12, Nunge 5, Pini, Gamble 2. All. Boniciolli

Arbitri: Paternicò, Paglialunga, Marziali

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969