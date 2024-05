Pallanuoto, A1. Finale salvezza per la Rari Nantes alla Piscina Vitale I salernitani affrontano gara 2 contro la Roma Vis Nova

Sabato 25 maggio 2024 avrà luogo, presso la Piscina Simone Vitale di Salerno alle ore 18, la Gara 2 di Finale Playout tra la Check-Up Rari Nantes Salerno e la Roma Vis Nova.

Dopo la sconfitta in gara 1, a 40 secondi dalla fine del match per mano della Roma vis Nova che dalla distanza mette a segno una palomba ad 1 secondo dallo scadere del proprio tempo, la Rari ora è chiamata all’unico risultato possibile per allungare la serie e potersi giocare la permanenza in serie A1 in gara 3.

"Siamo molto arrabbiati per come è andata gara 1 e questo deve farci ancora di più credere che per andarci a prendere la salvezza dobbiamo lottare contro tutto e tutti e pensare solo a noi stessi. Dobbiamo continuare a essere attenti e concentrati dietro, ed essere più incisivi in avanti perché abbiamo le qualità per farlo. Mi aspetto il pubblico delle grandi occasioni per lottare insieme a loro e portare la serie a gara 3”, le dichiarazioni alla vigilia di gara 2 di mister Christian Presciutti.

Calendario finale Play-Out

Gara 2 - Sabato 25 Maggio 2024 ore 18:00 – Piscina Simone Vitale – Salerno

Eventuale Gara 3 - Mercoledì 29 Maggio 2024 ore 20:00 - Monterotondo (RM)