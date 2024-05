Canottaggio, la Lega Navale di Salerno premia il canottiere Luigi Moffa Riconoscimento per i risultati sportivi ottenuti in questi anni

Luigi Moffa, canottiere salernitano della Lega Navale di Salerno, è stato premiato per i risultati raggiunti nell’ambito delle competizioni sportive affrontate in questi anni. Il riconoscimento gli è stato consegnato durante la cerimonia di chiusura dell’Open day che si è svolto sabato e domenica presso la sede della Lega Navale. Luigi Moffa in tutte le gare svolte nei suoi tre anni di attività agonistica ha sempre portato in alto i colori del sodalizio salernitano.

Quest’anno ha vinto con il quattro di coppia della selezione Campania il Meeting Centro-Sud a Sabaudia e ha conquistato un argento e un bronzo nel singolo e nel 7,20 nella categoria Allievi C (13 anni), già oro con il 7,20 nel 2023 e nel 2022, anni in cui ha conquistato l’oro anche nella maggiore competizione nazionale, il Festival dei Giovani a Milano (oro nel singolo), e a Varese (oro nel singolo e nel doppio). Inoltre si è classificato primo alla competizione internazionale KinderSkiff a Torino nel 2022, oltre a numerosi ori nelle competizioni regionali. Adesso è in preparazione per il Festival dei Giovani che si terrà a luglio a Varese, guidato dal suo esperto maestro di canottaggio Pasqualino Cammarota e seguito nella preparazione fisica dal suo papà Gennaro Moffa.

Luigi Moffa è stato premiato dal presidente della Lega Navale Italiana sezione di Salerno, Francesco Bavosa e dal presidente nazionale della Lega Navale Italiana, Donato Marzano, che a luglio dell’anno scorso ha già premiato Luigi a Ostia Lido con la prestigiosa Ancora d’Argento al Merito Sportivo della Lega Navale Italiana. La premiazione è avvenuta durante la cerimonia di intitolazione della Base Nautica a Fabrizio Marotta, compianto presidente della Lega Navale Italiana sezione di Salerno.