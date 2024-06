Cavese: si riparte da Raffaele Di Napoli in panchina Per il club "idoneità al rilascio della Llicenza nazionale, avendo rispettato tutti i requisiti"

Rinnovo per il tecnico Raffaele Di Napoli con la Cavese. Accordo fino al 30 giugno 2025 per l'ex allenatore del Giugliano che ha guidato gli aquilotti al ritorno in Serie C. Inoltre, il club metelliano ha reso noto di aver ricevuto l'idoneità al rilascio della licenza nazionale per la terza serie.

I comunicati ufficiali del club

"La Cavese 1919 comunica di aver rinnovato l’accordo anche per la stagione 2024/25, con opzione per le stagioni successive legata al raggiungimento di obiettivi, con il responsabile tecnico della Prima Squadra Raffaele Di Napoli. Dopo il lavoro svolto con la vittoria del campionato di Serie D, il tecnico sarà alla guida della nostra squadra anche nel prossimo campionato di Serie C Now. Buon lavoro Mister".

"La Cavese 1919 comunica di aver ricevuto in data odierna l’idoneità al rilascio della Licenza Nazionale, avendo rispettato tutti i requisiti previsti dalla Commissione Criteri Legali Economico-finanziari e dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e dalla Commissione Criteri Sportivi ed Organizzativi. Alla luce di questo la Cavese 1919 parteciperà al Campionato Nazionale di Serie C Now 2024-2025".

Foto: pagina ufficiale Facebook Cavese 1919