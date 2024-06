Givova Scafati Basket: ufficiale l'accordo con Babilodze L'ala piccola: "Contento di poter tornare in Italia e giocare nel primo campionato nazionale"

Levan Babilodze è un nuovo giocatore della Givova Scafati. È ufficiale l'accordo tra l'ala piccola georgiana di formazione italiana e la società gialloblu che ha completato il gruppo italiani del roster 2024/2025.

L'ala piccola: "Grande opportunità"

"Sono molto contento di poter tornare in Italia e giocare nel primo campionato nazionale, ringrazio la Givova Scafati per la grande opportunità. - ha spiegato Babilodze - Sono a completa disposizione di coach Marcelo Nicola, mi impegnerò al massimo per aiutare la squadra a vivere una grande stagione. Forza Scafati".

La scheda

"Atleta di nazionalità italiana grazie agli anni di settore giovanile nel Belpaese che lo hanno portato ad ottenere la fatidica “formazione”, Babilodze è un giocatore estremamente fisico, capace di ricoprire più ruoli sul parquet. Nato a Batumi il 24 luglio del 1998, Levan lascia la squadra della sua città natale nel gennaio del 2015 e si trasferisce in Italia, all’Orlandina, con la quale esordisce in massima serie un anno dopo, sul campo di Pistoia. Fino all’annata 2018/19 resta in Italia tra Serie A2 (Reggio Calabria) e Serie B (Patti Basket, Virtus Arechi Salerno e San Severo le sue ultime esperienze) prima di tornare in patria, nuovamente al Batumi. Nel massimo campionato georgiano Babilodze è un pezzo pregiato del mercato: dopo un biennio a “casa” si trasferisce al BC Titebi Tbilisi prima (2021/22) ed al BC Rustavi per le ultime due stagioni poi. Nel 2023/24 fa registrare ottime cifre (oltre 11 punti, 4 rimbalzi e 2.5 assist ad allacciata di scarpe) che gli spalancano le porte per un ritorno in Italia, la Beta Ricambi Arena - PalaMangano lo attende".

Foto: pagina ufficiale Facebook Scafati Basket 1969