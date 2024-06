Pallanuoto A2, Rari Nantes Salerno: rinnova il portiere Gabriele Vassallo Società entusiasta: "Ci darà una grande mano nel percorso di ripartenza"

La Rari Nantes Nuoto Salerno comunica il rinnovo tra i pali di Gabriele Vassallo. Il portiere campione del mondo under 20 firma per il terzo anno consecutivo in giallorosso. Dopo il brutto infortunio che lo ha tenuto lontano dalle gare per metà della stagione precedente, è pronto per essere un riferimento importante in vista del prossimo campionato maschile di pallanuoto di serie A2.

“Sono felicissimo di continuare la mia avventura con la Rari. Ci tengo particolarmente a ripartire per costruire la scalata verso la promozione. Darò tutto me stesso, insieme agli altri, per raggiungere i nostri obiettivi. Ringrazio il presidente e l’allenatore per la fiducia, e sono sicuro che farò parte di un gruppo che con tutte le proprie forze cercherà di portare in alto il nome e i colori di Salerno e della Rari”, le dichiarazioni del portiere Gabriele Vassallo.

“Vassallo ha rinnovato il suo rapporto con la Rari e sono sicuro che quest’anno sarà per lui molto importante e ci darà un grande contributo. Purtroppo, lo scorso anno, non ha reso secondo i suoi standard perché ha dovuto accelerare il suo recupero post-operatorio a causa dell’infortunio di Taurisano. Reputo Vassallo un lusso per la categoria. Ha tanta esperienza che sicuramente metterà a servizio dei suoi compagni”, ha dichiarato il direttore sportivo Mariano Rampolla.

“Si riparte da un rinnovo molto importante, quello di Vassallo. Ora, che ha recuperato pienamente dal suo infortunio, sarà per noi un punto di riferimento molto importante. Affidiamo a lui le chiavi della nostra difesa”, le dichiarazioni del mister Christian Presciutti.