Cavese: ecco la sede e i giorni del ritiro estivo Primo match ufficiale in Coppa Italia di Serie C contro il Trapani

Cavese a Rivisondoli per la preparazione estiva: ufficialità da parte del club per il ritiro verso il campionato di Serie C. "È fissato per domenica 21 luglio l’inizio della stagione ufficiale per i biancoblù che si ritroveranno allo stadio Sandro Pertini di Montoro per svolgere le prime sedute di allenamento e i consueti test atletici sino alla partenza del ritiro precampionato, prevista il 24 luglio per Rivisondoli. - si legge nella nota della Cavese - Nella cittadina abruzzese il gruppo resterà sino al 10 agosto, giorno del primo impegno ufficiale di Coppa Italia fra le mura amiche contro il Trapani. Le sedute si svolgeranno allo stadio Comunale di Rivisondoli, struttura visitata nei giorni scorsi da staff societario e staff tecnico. In seguito saranno comunicate le date delle amichevoli".

Foto: pagina ufficiale Facebook Cavese 1919