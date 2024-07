Cavese: ufficiali Barba, Diarrassouba e Lamberti Tre annunci da parte dei metelliani nelle scorse ore

Il difensore Benedetto Barba, l'attacccante Adama Ibrahim Diarrassouba e il portiere Domenico Lamberti faranno parte della rosa della Cavese nella stagione 2024/2025. Ecco le ufficialità da parte dei metelliani nelle scorse ore.

I comunicati

"La Cavese 1919 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del difensore Benedetto Barba. Nato ad Avellino il 27 Gennaio 2003, una lunghissima trafila nel settore giovanile del Napoli dove ha indossato la fascia di capitano della Primavera partenopea, più volte aggregato alla prima squadra dai tecnici azzurri degli ultimi anni. Lo scorso anno al Giugliano nel Girone C di Lega Pro".

"La Cavese 1919 rende noto di aver acquisito le prestazioni sportive dell’attaccante Adama Ibrahim Diarrassouba. Nato in Costa D’Avorio il 3 Giugno 1999 vanta in carriera quasi 200 partite disputate in Serie D con le maglie di Montevarchi, Prato, Grassina, Lornano e nelle ultime due stagioni al Campodarsego con 68 match e 7 gol all’attivo".

"La Cavese 1919 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del portiere Domenico Lamberti. Nato a Cava de’ Tirreni il 7 Dicembre 2004, è stato il miglior portiere della Serie D 2022/23 difendendo i pali della Puteolana nel Girone H. Lo scorso anno, dopo un primo approccio tra Domenico e la Cavese, è stato uno dei pilastri del Siracusa nel Girone I, culminato con la vittoria dei Play Off. Corteggiato da tante squadre professionistiche e di Serie D, ha scelto di vestire la maglia della sua città.

Foto: pagina ufficiale Facebook Cavese 1919