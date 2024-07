Cavese: Luca Piana è un nuovo calciatore biancoblu Acquisto a titolo definitivo dall'Arzignano, ecco il difensore ligure classe '94

Ecco Luca Piana per la rosa della Cavese. Acquisto a titolo definitivo dall'Arzignano Valchiampo da parte del club biancoblu. La Cavese punta sul difensore ligure classe '94.

Il comunicato ufficiale del club

"La Cavese 1919 rende noto di aver acquisito a titolo definitivo, le prestazioni sportive del difensore Luca Piana dall’Arzignano Valchiampo.

Nato a Genova il 6 Aprile 1994, vanta una lunghissima carriera tra I professionisti. Si forma nel settore giovanile della Sampdoria prima di vestire, sempre in Serie C, le maglie di Como, Viareggio, Pistoiese, Pro Piacenza, Alessandria, Paganese, Pontedera e Potenza. Nelle ultime due stagioni della Serie C Now con il club veneto ha disputato 55 gare siglando 2 reti. Benvenuto Luca".

