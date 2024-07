Cavese: Ciro Loreto è un nuovo calciatore biancoblu Ritorno per il difensore di Ottaviano, classe '98, nella società metelliana

La Cavese ha ufficializzato l'accordo con Ciro Loreto. Ecco il difensore di Ottaviano, classe '98, per la rosa biancoblu dopo la risoluzione del contratto con il Sorrento. Ritorno a Cava per Loreto, già calciatore dei metelliani nella stagione 2016/2017.

Il comunicato ufficiale

"La Cavese 1919 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del difensore Ciro Loreto. Nato ad Ottaviano il 2 Settembre 1998, vanta già una lunga carriera fra i professionisti. Per lui è un ritorno in maglia aquilotta dopo la stagione 2016/17 condita da 32 presenze come under di categoria. In seguito triennio splendido al Como dove disputa 47 match in Serie D vincendo il Girone A, poi 13 le gare giocate in Lega Pro con i lariani stagione sportiva 2019/20. L’anno successivo approda nel Girone C della Serie C Now con la maglia della Turris, due anni e 49 presenze. A seguire Gelbison con 31 gare prima di essere lo scorso anno uno dei pilastri del Sorrento collezionando 34 gare ed 1 gol".

Foto: pagina ufficiale Facebook Cavese 1919