Cavese, bastano due gol per stendere la Cynthialbalonga Decisive le reti di Fella e Marchisano

Due gol nella ripresa. La Cavese sorride. La squadra metelliana batte 2-0 in amichevole la Cynthialbalonga nel ritiro di Rivisondoli e approccia con una bella ventata d’ottimismo al debutto stagionale di sabato prossimo con il Trapani, nella sfida valevole per la Coppa Italia Serie C.

Senza Felleca, Konate e Tropea a riposo, la squadra metelliana non sfonda nel primo tempo. Nella ripresa però i cambi permettono ai metelliani di sfondare. Il primo gol in apertura di secondo tempo porta la firma di Fella. L’attaccante salernitano dà il via poi al raddoppio con il contropiede orchestrato da Sorrentino e concretizzato da Marchisano. I blufoncè sfiorano in più circostanze il tris ma chiudono il match sul 2-0.