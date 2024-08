Pallamano, A1. Jomi Salerno, doppio test con le francesi del Saint-Amand Sabato e domenica amichevole alla palestra Palumbo

La stagione 2024/2025 è pronta a prendere il via. L’avvicinamento agli impegni ufficiali della Jomi Salerno prevederà un ricco programma di gare amichevoli, a partire dal primo doppio test in programma nelle giornate di sabato 17 e domenica 18 agosto, presso la Palestra Caporale Palumbo (fischio di inizio ore 18, ingresso libero) quando le salernitane di coach Thierry Vincent ospiteranno la squadra francese del Saint-Amand Handball.

Militante nella Ligue Butagaz Énergie, massimo campionato francese, il club allenato da Edina Szabó può contare su personalità di spicco della pallamano europea: su tutte Stelvia de Jesus Pascoal, che ha disputato le Olimpiadi con l’Angola, così come Ema Hrvatin con la Slovenia, il pivot Emma Puleri, nonché tantissime giovani giocatrici di belle speranze. Un weekend dal sapore internazionale per la Jomi Salerno, utile per testare lo stato di forma ed accumulare minutaggio sulle gambe in vista del debutto nel Campionato Nazionale di Serie A1 Femminile (il prossimo 7 settembre sul campo del Cellini Padova).

“E’ davvero importante accogliere nella città di Salerno una squadra del calibro del Saint-Amand – esordisce coach Thierry Vincent – è un club che cresce ogni anno e che, a mio avviso, potrà chiudere tra il quinto e l’ottavo posto nel difficilissimo massimo campionato francese. Sono in buoni rapporti con molte delle persone che ne fanno parte; dunque, non è stato difficile organizzare il loro arrivo. Lavoreremo insieme nell’allenamento congiunto di venerdì, dopodiché affronteremo due test amichevoli. Sarà una ghiotta occasione per fare una prima valutazione del nostro stato di forma e del lavoro compiuto sinora, pur consapevoli che si tratterà di sfide alquanto ardue. Purtroppo, non saremo al completo a causa delle indisponibilità delle infortunate Lauretti e De Santis – conclude Vincent – tuttavia la cosa più importante sarà quella di avere una prima immagine del nostro livello reale”.