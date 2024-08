UFFICIALE - Cavese, nuovo innesto per la difesa: arriva Peretti Il calciatore sarà a disposizione per il derby

Un nuovo innesto per la difesa. La Cavese accoglie Manuel Peretti, nuovo acquisto per rimpolpare il pacchetto arretrato dei blufoncè. Il difensore centrale classe 2000 arriva dopo l’ultimo anno e mezzo ha vestito la maglia della Recanatese nel Girone B della Serie C Now con 39 gare disputate.

Nato a Verona il 7 marzo 2000, cresce nel settore giovanile scaligero prima di approdare nella stagione 2019/20 in Serie D al Palermo. Con i rosanero prima vince il campionato interregionale poi in Lega Pro scende in campo 15 volte. L’anno successivo si divide tra Palermo e Grosseto. Poi l’avventura alla Recanatese prima della chiamata della Cavese. Il calciatore sarà disponibile per il derby con il Benevento.