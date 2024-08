Pallamano A1. Jomi Salerno a Nuoro per il torneo "Città del Redentore" La formazione salernitana è pronta ad affrontare un nuovo step di avvicinamento al campionato

Archiviate le due amichevoli dello scorso weekend contro le francesi del Saint-Amand, la Jomi Salerno è pronta ad affrontare un nuovo step di avvicinamento all’ esordio stagionale nel Campionato Nazionale di Serie A1 Femminile. Le salernitane guidate da Thierry Vincent, dopo aver rotto il ghiaccio sul 40x20 tra le mura amiche della Palestra Caporale Palumbo, voleranno in terra sarda per disputare la 6ª edizione del Torneo Internazionale “Città del Redentore”.

Al torneo, sviluppato con la formula del girone all’italiana con gare di sola andata, prenderanno parte cinque formazioni. Oltre alla Jomi, alle padrone di casa del Nuoro ed alle siciliane dell’Handball Erice, scenderanno in campo anche la formazione francese della Asul Vaulx-En-Velin Handball 1945, storica società transalpina con grande tradizione e la CHP Handbol Palautordera, sodalizio spagnolo di seconda divisione che ha nei suoi obiettivi stagionali la scalata in prima serie.

“Il torneo internazionale di Nuoro sarà un nuovo momento di valutazione per l’intera squadra – dichiara coach Thierry Vincent – dopo aver affrontato due partite difficili ma stimolanti contro il Saint-Amand siamo pronti a confrontarci con nuovi avversari. I nostri obiettivi saranno molteplici, sicuramente quello di sfruttare altro tempo in campo per conoscerci meglio, valutare ciascuna giocatrice in condizioni diverse e sviluppare ulteriormente il nostro modo collettivo di giocare. Mancano soltanto due settimane al debutto stagionale contro il Cellini Padova, in programma il prossimo 7 Settembre, dunque dobbiamo utilizzare ogni opportunità a nostra disposizione per compattarci e non farci trovare impreparati”.

Tutte le gare del torneo saranno trasmesse in diretta streaming sui canali di Directasport Live TV e Handball Club Nuoro.

Di seguito il programma delle gare:

Mercoledì 21 agosto

ORE 18:00 PRESENTAZIONE 6 a EDIZIONE TORNEO INTERNAZIONALE

Ore 19:30 ASUL VAULX -EN-VELIN 1945 VS. HAC NUORO

Giovedì 22 agosto

Ore 11:00 HAC NUORO VS. HANDBOL PALAUTORDERA

Ore 17:30 PDO SALERNO VS. ASUL VAULX -EN-VELIN 1945

Ore 19:30 HANDBALL ERICE VS. HANDBOL PALAUTORDERA

Venerdì 23 agosto

Ore 11:00 PDO SALERNO VS. HAC NUORO

Ore 17:30 HANDBALL ERICE VS ASUL VAULX -EN-VELIN 1945

Ore 19:30 PDO SALERNO VS. HANDBOL PALAUTORDERA

Sabato 24 agosto

Ore 11:00 NUORO VS. ERICE

Ore 17:30 HANDBOL PALAUTORDERA VS ASUL VAULX -EN-VELIN 1945

Ore 19:30 PDO SALERNO VS ERICE