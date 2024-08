Power Basket Salerno, novità per i tifosi: arriva la Power Supporter Card Il presidente Luca Renis: "Insieme, vogliamo far crescere il basket a Salerno"

La Power Basket Salerno presenta la Power Supporter Card, un'iniziativa pensata per offrire ai tifosi più appassionati un'esperienza esclusiva e privilegiata. Con la Power Supporter Card, i tifosi non saranno più semplici spettatori, ma veri e propri ambasciatori della squadra.

I “supporters” avranno accesso a una serie di vantaggi unici: posti riservati alle partite per vivere l'emozione del match da una prospettiva privilegiata, sconti esclusivi presso una rete selezionata di partner commerciali, la possibilità di partecipare a eventi esclusivi e di entrare a far parte di una community dedicata, dove condividere la passione per la pallacanestro con altri tifosi.

"La Power Supporter Card rappresenta un'iniziativa strategica per la nostra società”, dichiara il presidente Luca Renis, “un progetto che va oltre il semplice tifo. Con questa tessera, non solo valorizziamo al massimo il prezioso contributo dei nostri sponsor, fondamentali per la nostra crescita, ma creiamo anche una solida 'Community Power', unendoci ai nostri fedeli supporter. Insieme, vogliamo far crescere il basket a Salerno, coinvolgendo sempre più persone e valorizzando il nostro territorio. Affronteremo con entusiasmo la nostra prima stagione in Serie B Nazionale, consapevoli che il sostegno della nostra tifoseria sarà determinante per raggiungere i nostri obiettivi e portare alto il nome di Salerno nel panorama cestistico nazionale.'"

Per scoprire tutti i vantaggi e le modalità di sottoscrizione della Card, è possibile consultare il sito ufficiale della società, powerbasket.it, nella sezione dedicata “Power Supporter”.