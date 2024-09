Kimi Antonelli arriva in Formula 1, a luglio era stato ospite di Aci Salerno Demasi: "È un grande sportivo e certamente saprà farsi valere"

È una gioia per il presidente dell’Automobile club Salerno, Vincenzo Demasi, e per il direttore Giovanni Caturano per il passaggio in Formula 1 del 18enne, Andrea Kimi Antonelli con il team Mercedes. Prenderà il posto di pilota ufficiale che fino ad oggi è di Louis Hamilton. L’Aci Salerno ha accolto Kimi alla Aci-Sara Village organizzato con grande successo al Giffoni Film Festival lo scorso luglio per parlare di sport automobilistici e di sicurezza stradale ai Giffoners. Un giovanissimo che parlava ad altri giovanissimi di quanto è stato importante l’impegno, della forza del team per superare le difficoltà e riuscire a raggiungere grandi successi. Il pilota, orgoglio italiano, è cresciuto alla scuola federale di Aci Sport, di cui è direttore Raffaele Giammaria e supervisore Giancarlo Minardi. Ha risposto alle domande dei suoi coetanei su come sia più impegnativo guidare in città, luogo più insidioso delle piste.

«È un grande sportivo e certamente saprà farsi valere in Formula 1 - ha sottolineato il presidente Vincenzo Demasi - . L’Aci ha apprezzato fin da subito le grandi capacità di Kimi e la serietà del campione che, pur avendo solo 18 anni diventa uno dei piloti di un grande team, come la Mercedes». E il direttore Giovanni Caturano: «Kimi è un pilota dalle grandi potenzialità che ben figureranno anche in Formula 1, di cui diventerà certamente un protagonista. Ma kimi è anche un campione nella vita, con una non comune capacità di dialogare con i suoi coetanei. Se ha raggiunto questo risultato è anche merito della nostra scuola federale con eccellenti istruttori e talent scout di rinomata professionalità».