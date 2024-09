Cavese, gioia Di Napoli: "Squadra impeccabile, orgoglioso di questo progetto" Il tecnico: "Dobbiamo crescere ma con questo gruppo tutto è possibile"

Una vittoria di cuore. Raffaele Di Napoli si gode il successo della Cavese sul Crotone: “Fa onore al mister Longo fare i complimenti alla nostra squadra perché siamo stati impeccabili. Lo spirito mi ha sbalordito per pressione, idee di gioco, annichilendo il Crotone. Abbiamo dimostrato che con determinazione, con il gioco, con unione d’intenti si può fare tanta strada. Grazie anche all’apporto dei tifosi che è stato encomiabile. Sono un allenatore felice perché ho un gruppo davvero disponibile e perché mi sento orgoglioso di far parte di questo progetto. Stiamo crescendo e stiamo diventando squadra. Dobbiamo ancora migliorare sottoporta, cercare di concretizzare e soffrire di meno. E soprattutto sfruttare ancor di più un centrocampo con tantissime qualità.

Partita? Sono orgoglioso per l’aspetto mentale dei ragazzi, nella loro volontà di andare ad aggredirli alti, cercando di recuperare palla e far male. La voglia della squadra è stata determinante per portare a casa la vittoria. Abbiamo giocato con qualità, sfruttando i nostri punti di forza e mettendoci cattiveria, agonismo, determinazione per fare la differenza. Ora serve lavorare per migliorare senza mai disperdere l’umiltà”.