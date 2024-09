Mario Pacifico e Umberto Romano nella dirigenza della Salerno Ponteggi ‘92 Saranno rispettivamente segretario e coordinatore tecnico-organizzativo delle giovanili

Due nuove figure dirigenziali alla corte di patron Angela Somma per potenziare il club in vista del campionato di Serie A2 femminile che prenderà il via tra un mese esatto. Mario Pacifico è il nuovo segretario sportivo della Salerno Ponteggi ’92, mentre Umberto Romano ricoprirà il ruolo di coordinatore tecnico-organizzativo delle squadre giovanili.

Mario Pacifico, già da anni amico e tifoso della società granata, con la sua riconosciuta professionalità darà tutto il necessario supporto in tema di regolamenti, procedure e adempimenti richiesti dalle organizzazioni sportive. Reduce da un importante percorso formativo con Sport e Salute che lo specializza nel ruolo di progettista e manager dello sport nel sociale, entra ufficialmente a far parte della Salerno Ponteggi ‘92 per consolidare il progetto sportivo della pallacanestro femminile cittadina ed in ambito nazionale.

Anche Romano entra con entusiasmo nella famiglia Salerno Ponteggi ’92. Allenatore di squadre giovanili per oltre 25 anni, ha conquistato diversi titoli regionali under con Convitto Nazionale, Furia Salerno e Cs Pastena. Dopo alcune esperienze con squadre senior, è diventato dirigente e scout. Negli ultimi anni è stato dirigente della Virtus Arechi Salerno in B nazionale, oltre che con la prima squadra, anche nel settore giovanile nei campionati di eccellenza raggiungendo le finali nazionali.