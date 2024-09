Cavese, Di Napoli dopo Giugliano: "Squadra compatta, serviva continuità" Il tecnico soddisfatto dopo il pari: "Mancata lucidità ma non era facile"

Raffaele Di Napoli si tiene stretto il punto della sua Cavese nella trasferta col Giugliano: “Sono felice perché abbiamo dato continuità al risultato di lunedì, contro una squadra che in casa è sempre molto pericolosa. Temevo il dispendio di energie che c’era stato con il Benevento lunedì scorso ma i ragazzi hanno dimostrato che anche nella sofferenza hanno un’identità chiaro. Si sono adattati anche al cambio modulo, portando a casa un punto importante. Purtroppo è mancato un pizzico di cinismo per far male al Giugliano. Forse ai punti avremmo meritato noi. Ma resta la soddisfazione per questo punto.

Obiettivo salvezza? Siamo alla terza giornata e per questo dobbiamo pensare partita per partita. Al momento tracciare un bilancio su quanti punti servano credo sia ancora prematuro. Ora speriamo di recuperare gli acciaccati perchè serve tanto avere i calciatori sulla stessa linea della condizione fisica.

Gara da ex? L’ho vissuta in maniera serena. Qui ho fatto bene ma ora conta solo la Cavese con una società e con un popolo fortissimo”.

Fonte foto: Cavese Calcio