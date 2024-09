A Salerno la presentazione del libro "60° GPG - Scherma, Sogni e Valori" Il volume è dedicato alla gara del cuore per ogni appassionato di scherma

Sarà presentato venerdì 13 settembre 2024, alle ore 17, presso la Sala del Gonfalone del Comune di Salerno, il libro “60° GPG – Scherma, Sogni e Valori” che avrà come testimonial d’eccezione lo sciabolatore salernitano Michele Gallo, atleta olimpico a Parigi 2024 e campione d’Europa in carica. Il volume è stato scritto dal giornalista salernitano Dario Cioffi, responsabile dell’Area Comunicazione della Federazione Italiana Scherma, insieme all’avvocato pistoiese - e schermidore - Luca Magni, in occasione della sessantesima edizione del Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving, la gara del cuore per ogni appassionato di scherma.

La prestigiosa casa editrice Giunti, che ha sposato il progetto della FIS, edita una pubblicazione che in 180 pagine ripercorre alcune delle tappe più importanti di quest’autentica festa dedicata agli Under 14 e a tutte le componenti della grande famiglia schermistica italiana, ma anche, più in generale, momenti particolarmente significativi dello sport e della storia d’Italia.

Raccontare sessant’anni di GPG (competizione nata nel 1963, “compleanno” posticipato al 2024 causa l’annullamento dell’edizione 2020 per l’emergenza Covid) significa infatti non soltanto riavvolgere il nastro a un tempo pioneristico, con la grande intuizione dell’allora Presidente federale Renzo Nostini di aprire l’attività agonistica ai bambini, ma vuol dire anche rivivere incredibili trasformazioni della scherma e del nostro Paese. Si va dai primi fioretti elettrici all’apertura prima della spada e poi della sciabola alle ragazze, dalle rivoluzioni delle formule di gara ai “trasferimenti” dell’evento sull’asse Roma-Rimini-Riccione, quest’ultima città sede dell’evento da oltre 10 anni. E poi quegli “incroci” tra il Gran Premio Giovanissimi e alcune date storiche (da Aldo Moro a Papa Giovanni Paolo II), la figura di Marta Russo che su quelle pedane fu campionessa, l’integrazione di cui la scherma italiana fu apripista portando al GPG gli atleti paralimpici.

Il libro, voluto dal Presidente federale Paolo Azzi che ne firma la prefazione, dà modo ai lettori di rivivere tutte le edizioni in uno sviluppo del lungo e prestigioso albo d’oro arricchito da racconti, aneddoti, interviste e tantissime curiosità che coinvolgono atleti (campionissimi o illustri sconosciuti), genitori, maestri, arbitri e tutte le altre figure che sono parte di questo splendido evento in cui si declinano i più autentici Valori affermati dalla scherma. Suggestivo, poi, il corredo fotografico raccolto dall’archivio storico della FIS e dagli scatti di Augusto Bizzi e del suo team.

La presentazione di venerdì 13 settembre 2024, alle ore 17, presso la Sala del Gonfalone, gode del Patrocinio del Comune di Salerno e sarà anche un’occasione per celebrare, per la prima volta nella sua città dopo la medaglia d’oro vinta lo scorso giugno all’Europeo di Basilea, lo sciabolatore Michele Gallo, campione continentale in carica e componente della spedizione azzurra agli ultimi Giochi Olimpici di Parigi 2024 (che l’Italia della sciabola maschile ha chiuso in 5^ posizione). Dopo i saluti istituzionali, Michele Gallo, 23enne talento salernitano in forza al Centro Sportivo Carabinieri, sarà dunque il testimonial del libro “60° GPG – Scherma, Sogni e Valori”, al tavolo dei relatori insieme – tra gli altri – all’autore Dario Cioffi e al Consigliere federale Matteo Autuori. Modererà i lavori la giornalista Sabrina Sica.