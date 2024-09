Cavese-Avellino, Di Napoli: "Derby speciale, voglio una squadra coraggiosa" Il tecnico metelliano: "L'euforia che si respira è merito dei ragazzi. Servirà umiltà e carattere"

Aria di derby. La Cavese si prepara al derby con l’Avellino, in programma domani alle ore 20:45 in un Simonetta Lamberti infuocato. “Ci sono tante emozioni che ci accompagnano verso questa sfida – le parole del tecnico metelliano Raffaele Di Napoli -. Si tratta di una partita molto delicata ma avremo dalla nostra l’euforia della nostra gente. Starà a noi mettere in campo una prestazione di grande umiltà, fame, sacrificio senza mai perdere di vista il cammino per la salvezza che ci aspetta. Dalla settimana mi arrivano però segnali importanti e incoraggianti sulla volontà e sull’applicazione di una squadra che dovrà superarsi ancora volta.

Avellino? Affrontiamo una squadra costruita per vincere il campionato. Non possiamo permetterci però di farci distrarre e per questo sbagliare atteggiamento. Voglio una grande prova a livello caratteriale, lasciando all’Avellino il favore del pronostico nel nome della grande forza sia tecnica che societaria. Parliamo di una corazzata con tanti valori in tutti i reparti. Noi però abbiamo le nostre armi per provare a far male.

Atmosfera? Sappiamo che il nostro pubblico è un valore aggiunto. Il merito della squadra è stato quello di riaccendere questo entusiasmo, onorare una tifoseria che ci ha fatto sentire sempre il proprio supporto”.