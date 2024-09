Cavese, chiusa la campagna abbonamenti: il dato finale In giornata è iniziata la corsa al biglietto per la sfida interna con il Monopoli

Si chiude la campagna abbonamenti in casa Cavese per la stagione 2024-2025. “C trovi sempre qua!” il nome scelto per una corsa ai voucher stagionali che ha strappato però buoni risultati: sono 925 i voucher emessi per tutte le partite interne, con il club metelliano che ha inoltre comunicato lo stop agli accrediti.

Contestualmente, nelle scorse ore è partita la corsa ai biglietti per Cavese-Monopoli, sfida in programma sabato 21 settembre alle ore 20:45. 11 euro il costo della Curva Sud Catello Mari, 16 per i Distinti Eduardo Purgante. La Tribuna Esterna costa 22 euro, mentre rispettivamente 26 e 38 le spese per la Tribuna Laterale e quella Centrale. Confermato l’ingresso gratuito per gli Under 10.