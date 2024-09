Cavese, ecco gli orari dei prossimi impegni in campionato Resi noti gli orari dalla 8a alla 21a giornata di campionato

Sono stati resi noti gli orari dall’ottava alla ventunesima giornata di campionato di serie C. Per la Cavese l’attenzione era rivolta al derby con la Turris, in programma di venerdì sera, e a quello in casa della Casertana, posticipo del lunedì. Spicca la sfida con il Sorrento di sabato che chiuderà il girone d’andata, seguito dall’anticipo al venerdì con il Benevento.

Tutti gli orari della Cavese:

8a giornata d’andata

AZ PICERNO-CAVESE

Sabato 5 ottobre ore 17:30

9a giornata d’andata

CAVESE-TURRIS

Venerdì 11 ottobre ore 20:30

10.ma giornata d’andata

CASERTANA-CAVESE

Lunedì 21 ottobre ore 20:30

11.ma giornata d’andata

CAVESE-POTENZA

Sabato 26 ottobre ore 15:00

12.ma giornata d’andata

ACR MESSINA-CAVESE

Giovedì 31 ottobre ore 20:45

13.ma giornata d’andata

CAVESE-FOGGIA

Lunedì 4 novembre ore 20:30

14.ma giornata d’andata

TRAPANI-CAVESE

Sabato 9 novembre ore 15:00

15.ma giornata d’andata

CAVESE-TARANTO

Domenica 17 novembre ore 17:30

16.ma giornata d’andata

AUDACE CERIGNOLA-CAVESE

Domenica 24 Novembre ore 17:30

17.ma giornata d’andata

CATANIA-CAVESE

Sabato 30 novembre ore 17:30

18.ma giornata d’andata

CAVESE-JUVENTUS NEXTGEN

Domenica 8 dicembre ore 15:00

19.ma giornata d’andata

SORRENTO-CAVESE

Sabato 14 dicembre ore 15:00

20.ma giornata (1.a di ritorno)

CAVESE-BENEVENTO

Venerdì 20 dicembre ore 20:30

21.ma giornata (2.a di ritorno)

CROTONE-CAVESE

Sabato 4 gennaio 2025 ore 15:00