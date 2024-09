Basket: Andrea Cinciarini è un nuovo giocatore della Givova Scafati Domani la presentazione ufficiale del nuovo playmaker gialloblu

La Givova Scafati ha annunciato l'accordo con Andrea Cinciarini, miglior assist-man della storia della LegaBasket Serie A. Il playmaker classe '86 entra nel gruppo gialloblu. "Una carriera che non ha bisogno di presentazioni quella del “Cincia”, il quale muove i primi passi nel settore giovanile di Pesaro, club con cui esordisce nell’ottobre 2003 nel massimo campionato nazionale. - si legge nella lunga nota di presentazione del club dell'Agro - Nel 2004/2005 difende i colori della Virtus Pesaro, prima delle esperienze a Senigallia (B d’Eccellenza), Pistoia, Montegranaro e Cantù. Nel 2012 firma con la Pallacanestro Reggiana, in canotta emiliana arrivano i primi grandi successi: vince l’EuroChallenge - venendo eletto MVP del torneo - nel 2014, l’anno seguente raggiunge la finale scudetto (poi persa) contro la Dinamo Sassari. Oltre 1000 punti in poco meno di 90 partite ne fanno un vero e proprio idolo della Reggio Emilia a spicchi.

Nell’estate 2015 passa all’Olimpia Milano, divenendone capitano nel 2016. Ben sei sono le stagioni di Andrea in maglia meneghina, nelle quali riesce ad arricchire non poco il suo palmares: due scudetti, tre Coppe Italia e quattro Supercoppe Italiane. Nel mercato estivo del 2021 torna a Reggio Emilia, dove scrive l’ennesima pagina di storia personale e del campionato grazie alla tripla doppia messa a referto nel match contro Treviso: primo italiano della storia a riuscirci. Cinciarini nel campionato italiano detiene numerosi record, il più iconico tra tutti è quello raggiunto l’8 gennaio 2023, quando diventa il giocatore in attività con il maggior numero di assist in Serie A. Chiude il biennio 2021-23 facendo registrare ben 9.8 assist ad allacciata di scarpa sia al termine della prima che della seconda stagione.

Nella stagione 2023/2024 apre un nuovo capitolo della sua straordinaria carriera: l’importante proposta di Saragozza, formazione impegnata nel massimo campionato spagnolo e anche in campo continentale, in Europe Cup, fa gola ad Andrea, il quale accetta il ruolo da “straniero”. Il ritorno in Italia non tarda ad arrivare, la firma con Pesaro dello scorso dicembre è la sua ultima tappa prima dell’approdo in terra gialloblù. Chiude la scorsa stagione, in cui totalizza 38 presenze tra Liga ACB, FIBA Europe Cup ed LBA, con 9.4 punti, 5.3 rimbalzi, 6.2 assist ed 1.8 palle recuperate di media in Italia, risultando il terzo miglior assist-man del campionato ed il secondo nella voce dei recuperi: numeri eccezionali per un uomo, prima che giocatore, davvero infinito.

Il Cincia ha partecipato a quattro edizioni dei Campionati Europei con la maglia della Nazionale azzurra (2011, 2013, 2015, 2017). Ora tutta la leadership e la qualità di una leggenda della pallacanestro tricolore sono a completa disposizione della Givova. Il giocatore verrà presentato nella conferenza stampa di domani al quartier generale Givova, dove rilascerà le prime dichiarazioni da neo-giocatore gialloblu".