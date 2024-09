Basket, Serie A: sabato Sassari-Scafati. Cinciarini: "Mi piacciono le sfide" "In una carriera così lunga ciò che mi ha sempre contraddistinto è la fame"

La prima giornata della LegaBasket Serie A 2024/2025 è ormai dietro l'angolo. Sabato, con palla a due alle 21, la Givova Scafati sarà ospite del Banco di Sardegna Sassari al PalaSerradimigni e il club gialloblu punta forte sull'ultimo ingresso nel roster, Andrea Cinciarini: "Grazie al patron, al coach ed al direttore sportivo per la fiducia accordatami, sono davvero molto carico. - ha spiegato il playmaker nel corso della presentazione - In una carriera così lunga ciò che mi ha sempre contraddistinto è la fame, e quindi quella voglia di nuove sfide che continua ad ardere in me e non mi ha fatto esitare sull’accettare la proposta della Givova Scafati. Sono a disposizione del coach e dei compagni, ai quali dovrò trasferire sin da subito la mia leadership, il mio carisma e tutte le caratteristiche che da sempre mi contraddistinguono. Arrivando in ritardo so bene che il tempo è poco, sabato comincia la stagione e l’inizio non è dei più semplici. A me piacciono le sfide, al patron probabilmente ancor di più, faremo tutto il possibile per raggiungere i nostri obiettivi".

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969