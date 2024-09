Givova Scafati Basket: esordio vincente a Sassari (86-97) LegaBasket Serie A: Sorokas è il top-scorer per il roster gialloblu con 22 punti

La Givova Scafati vince a Sassari, passa al PalaSerradimigni con il finale di 86-97 sul Banco di Sardegna. Esordio vincente in campionato per i gialloblu di coach Nicola con il 26-34 nell'ultimo quarto. Sorokas è il top-scorer per Scafati con 22 punti. "Abbiamo fatto una partita solida nonostante le difficoltà, le rotazioni corte potevano condizionarci. - ha spiegato il tecnico della Givova - Dobbiamo lavorare tanto, inserire gli ultimi arrivati per crescere tanto. Abbiamo eseguito il piano partita che avevamo preparato, concedendo qualcosa di troppo in difesa ma tenendo botta grazie all’immenso talento che abbiamo nella metà campo offensiva. Siamo stati bravissimi a non disunirci anche nel momento difficile di inizio terzo quarto, ora pensiamo solo a tornare in palestra".

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Prima Giornata

Banco di Sardegna Sassari - Givova Scafati 86-97

Parziali: 21-22, 16-19, 23-22, 26-34

Sassari: Cappelletti 2, Bibbins 5, Trucchetti ne, Halilovic 13, Fobbs 16, Tambone, Veronesi, Udom, Bendzius 14, Vincini ne, Sokolowski 30, Renfro 6. All. Markovic

Scafati: Gray 16, Sangiovanni ne, Zanelli 14, Sorokas 22, Greco ne, Miaschi 7, Pinkins 13, Cinciarini 7, Stewart 16, Akin 2. All. Nicola

Arbitri: Borgioni, Bettini, Valleriani

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969