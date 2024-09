Givova Scafati: ecco Vojtech Hruban per completare il roster "Arrivo in leggero ritardo, ma sono sicuro che raggiungerò rapidamente la miglior condizione"

Vincente nell'esordio in campionato sul Banco di Sardegna Sassari e con l'aggiunta di Vojtech Hruban nel roster: così la Givova Scafati vive una domenica di soddisfazione, con l'annuncio dell'ultimo acquisto. Accordo annuale con l'ala piccola ceca. "Il giocatore, che ha scelto la maglia numero 77, è già a Scafati e da martedì si unirà ai compagni per preparare la delicata sfida alla Pallacanestro Brescia di domenica 6 ottobre alle ore 18:00 presso la Beta Ricambi Arena-PalaMangano": si legge nella nota del club.

"Grazie per il caloroso benvenuto, ci vediamo in campo"

"Sono molto contento di poter entrare a far parte di un club con una storia così ricca come lo Scafati Basket. Arrivo in leggero ritardo, ma sono sicuro che raggiungerò rapidamente la miglior condizione ed insieme ai miei nuovi compagni ed allo staff potremo regalare ai tifosi una grande stagione. Grazie per il caloroso benvenuto, ci vediamo in campo".

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969