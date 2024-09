Cavese, finalmente hurrà! Fella stende il Latina Un gol in apertura del bomber fa sorridere i metelliani. Decisive le parate di Boffelli

La Cavese ritorna a sorridere. Al Simonetta Lamberti basta uno squillo di Giuseppe Fella in apertura di gara per stendere il Latina (1-0). Una vittoria pesantissima per i metelliani che chiudono una serie fatta di quattro sfide senza successi e ora sale a quota 9 punti in classifica.

La Cavese parte subito forte e alla prima chance passa in vantaggio: traversone di Pezzella e Zacchi respinge con la palla che resta in area piccola e Fella in zampata sblocca il risultato (8’). Il Latina risponde subito ma Crecco sbatte su Boffelli. Gli ospiti provano con fatica a creare pericoli ma Riccardi prima e Bocic poi sono imprecisi. Prima dell’intervallo però i blufoncè sfiorano il colpo del 2-0 con il pallonetto di Sorrentino che trova il palo.

In apertura di ripresa, Riccardi impegna Boffelli (56’) mentre Vitale trova pronto Zacchi (58’). La Cavese va vicino al raddoppio con il tiro-cross di Maffei che Vona per poco non trasforma in un autogol. Bocic e Improta hanno due clamorosi chance per il pari ma peccano d’imprecisione. Nel finale, prima dell’infortunio, Improta chiama Boffelli al miracolo. A tempo scaduto Vona mette i brividi al Simonetta Lamberti che però può festeggiare per un successo d’oro.