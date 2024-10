Basket A2. Salerno Ponteggi ’92, esordio al PalaSilvestri contro Milano Subito un impegno proibitivo per le granatine che vogliono iniziare la stagione con il piede giusto

Sono trascorsi 2716 giorni dall’ultima partita in serie A2 Techfind disputata dalle granatine. La Salerno Ponteggi ’92 ritrova il secondo campionato nazionale sette stagioni dopo e lo fa subito con una sfida proibitiva, sulla carta. Domani sera - sabato 5 ottobre - sul parquet del PalaSilvestri Itsvil Arena scenderà in campo la neo retrocessa Repower Sanga Milano, tra le favorite al ritorno in A1. Palla a due alle 19:30 nell’impianto del rione Matierno, con il consueto ingresso gratuito anche nella categoria superiore. La sfida della prima giornata sarà arbitrata da Christian Mottola (Taranto) e Angelo Iaia (Brindisi).

Dopo la separazione con coach Njegos Visnjic, la Salerno Ponteggi ’92 esordirà con l’assistente Patrizia Rinaldi in panchina. In settimana il gruppo ha fatto quadrato a cena con la dirigenza e lo staff, per provare a iniziare col piede giusto. I punti farebbero comodissimo fin da subito, inutile negarlo, ma la prestazione e la necessità di dimostrare di essere all’altezza sono prioritarie per l’avvio. L’A2 è carta già conosciuta da giocatrici esperte come Camilla Valerio, Federica Orchi e Alessia De Mitri. Anche le nuove arrivate Yusuf e Kirschenbaum hanno già disputato il campionato di seconda serie, mentre Carmen Scala lo ha assaporato poche volte da giovanissima. Per le altre, si tratterà dell’esordio, compresa la playmaker portoghese Rita Oliveira, tra le trascinatrici l’anno scorso.

"La marcia di avvicinamento a questa stagione si è chiusa con un cambio repentino in panchina e non è stato facile, in primis per l'affetto che ci lega a Njegos Visnjic, che l'anno scorso ha fatto un lavoro importantissimo, e poi perché separarsi dall'allenatore a una settimana dall'inizio del campionato non è una decisione semplice da prendere. Pensiamo, tuttavia, che sia quella più giusta, per motivi squisitamente tecnici - ha dichiarato alla vigilia il direttore sportivo, Aurelio De Sio -. La squadra ha metabolizzato tutto in questi giorni, anche grazie all'assistente Patrizia Rinaldi, che guiderà il gruppo per l’esordio contro Repower Sanga Milano. Sarà un inizio subito in salita: arriva a Matierno una neoretrocessa con budget neppure paragonabile al nostro, blasone, squadra forte. Dal canto nostro, ce la metteremo tutta per fare bella figura. Il nostro obiettivo è la salvezza e vogliamo a tutti i costi raggiungerlo. Sappiamo che bisognerà combattere ma questo gruppo, per gran parte lo stesso dello scorso anno, ha mostrato unità e voglia di lottare fuori dal comune. Sarà una partita difficilissima e, nonostante le difficoltà, l'abbiamo preparata al meglio possibile. Non vediamo l'ora di tornare sul parquet e speriamo nel sostegno degli appassionati domani sera al PalaSilvestri".

La diretta in streaming di Salerno Ponteggi ’92-Repower Sanga Milano sarà assicurata dal sodalizio di casa sul proprio canale YouTube ufficiale (@SalernoBasket92).