Cavese, stop ai tifosi a Picerno. Di Napoli: "Diamo continuità ai risultati" Il tecnico: "Affrontiamo la capolista con il desiderio di fare la nostra partita"

Niente da fare. Anche a Picerno la Cavese non potrà contare sul calore dei propri tifosi. Il prefetto di Potenza ha decretato il Divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Salerno. Un nuovo semaforo rosso dunque, con la squadra metelliana che non potrà contare sul calore della sua gente nella complicata trasferta in programma domani pomeriggio alle ore 17:30.

Raffaele Di Napoli però non teme il confronto con la capolista: “Veniamo dalla vittoria con il Latina che ci ha dato energia. Abbiamo raccolto un risultato che meritavamo seppur in campionato credo ci manchi qualche punto per quanto abbiamo prodotto nelle varie partite. Ora però il gruppo può fare affidamento su questo successo che ci ha rinsaldato le nostre certezze. Andremo a Picerno, squadra che merita di stare in vetta, con una società che si è dimostrato solida. Proveremo a limitare le loro qualità ma venderemo cara la pelle, cercando di sorprenderli in un campo diverso dal nostro in cui servirà però anche coraggio”.