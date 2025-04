Salernitana-Cosenza, il Viminale impone restrizioni per i tifosi silani Partita sotto la lente d'ingrandimento dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive

Uno scontro diretto determinante per la corsa salvezza. Il 25 aprile l’Arechi riapre i cancelli per Salernitana-Cosenza. Novanta minuti determinanti per entrambe le squadre, anticipati anche dalla battaglia legale che vedrà protagonista martedì prossimo il club silano con il ricorso al Tar del Lazio contro la penalizzazione di quattro punti. Querelle che vedrà protagonista però anche la Salernitana, costituitasi parte civile al pari della Figc.

Forti limitazioni per i supporters rossoblu

Ulteriore pepe su una sfida storicamente molto sentita da entrambe le fazioni. Una rivalità che non è passata inosservata all’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive che ha inserito Salernitana-Cosenza tra le sfide sotto la lente d’ingrandimento per la gestione dell’ordine pubblico. Per questo motivo all'Arechi però potranno accedere in Curva Nord solo i residenti di Cosenza e provincia e sottoscrittori di fidelity card legate al club silano. Inoltre, è stata richiesta l'incedibilità dei titoli acquistati e l'implementazione del servizio di stewarding così come un numero maggiore di forze dell'ordine per le attività di prefiltraggio e filtraggio.