Salernitana, il club granata scende in campo nel ricorso del Cosenza Il pool di legali granata insieme alla Figc interessati sul caso

Il 22 aprile la corsa salvezza della serie B potrebbe essere rivoluzionata dalla decisione del Tar del Lazio sulla penalizzazione del Cosenza. Dopo i “no” ricevuti dalla giustizia sportiva, il club silano ha scelto di affidarsi alla giustizia ordinaria per provare a cancellare il -4 che ha il sapore di una sentenza anticipata per la retrocessione in serie B della squadra calabrese, attualmente ultima in classifica nel campionato cadetto.

Tanti gli interessi in ballo, tra cui anche quelli della Salernitana che non resterà a guardare. Il club granata, al pari della Figc, ha deciso di costituirsi contro il ricorso dei silani. La Bersagliera sarà rappresentata dal pool di legali composto da Eduardo Chiacchio, Salvatore Sica e Francesco Fimmanò. La sensazione è che quello al Tar potrebbe non essere l’ultima tappa della battaglia legale dei calabresi, pronti a portare il caso sui banchi del Consiglio di Stato in caso di semaforo rosso.