Pallamano, A1. La Genea Lanzara cede in trasferta al Cologne La formazione salernitana, dopo tre turni di campionato, è ancora a secco di vittorie

Genea Lanzara ancora ferma ad un punto in classifica. I salernitani, complici anche le numerose assenze, non riescono ad avere la meglio sull’ ostico campo del Cologne, che meritatamente si assicura l’intera posta in palio nel terzo turno di andata del Campionato Nazionale di Serie A Silver maschile.

I salernitani cedono alla compagine bresciana col risultato finale di 33-28, bravi comunque a ridurre lo scarto di reti nel corso della ripresa senza mai mollare. Partono forte i padroni di casa, avanti già sul 7-1 dopo sette giri di orologio, la Genea Lanzara si sblocca con tre segnature consecutive di Didone che valgono il 9-5 al 15’ di gioco. Il Cologne non ci sta, preme il piede sull’acceleratore ed allunga nel punteggio grazie, in particolare, alle segnature di Marquez e Somogyi: le squadre si portano negli spogliatoi sul parziale di 17-10.

Nella ripresa la situazione non cambia, la Genea va a rete con un inspirato Senatore dall’ala, Milano e Galan ma, al contempo, i padroni di casa continuano ad incrementare il divario di reti toccando il massimo vantaggio di dodici reti al 40’ di gioco (26-14 il parziale). A dieci minuti dal termine, tuttavia, una reazione d’orgoglio dei salernitani che siglano, grazie ad un ottimo gioco corale, un parziale di 6-1 in proprio favore che chiude il match sul 33-28 finale.

In settimana la Genea Lanzara dovrà lavorare ulteriormente e migliorarsi in vista dell’ importante match casalingo contro il Verdeazzurro Sassari, ancora a secco di punti in campionato.

COLOGNE – GENEA LANZARA 33 : 28

GENEA LANZARA: Milano A. 1, Senatore 5, Merola, Milano C. 3, Bernert 3, Coppola, Galan 6, Rella, Didone 8, Milano J., Avallone 1, Vicinanza 1, Cappellari, Chirivì Grassi. All: Villanueva Lopez

CLASSIFICA: Trieste 6 pti, Len Solution Carpi 5, Salumificio Riva Molteno 4, Romagna 4, Belluno 4, Campus Italia 4, Metelli Cologne 3, Haenna 3, Bologna United 2, Genea Lanzara 1, Verdeazzurro 0, Team Mascalucia 0.