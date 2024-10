Cavese, Di Napoli: "Con la Turris avremo tutto da perdere: serve convinzione" Il tecnico carica l'ambiente: "Il calore del tifo è magico". Out Piana: "Assenza pesante"

Cavese-Turris apre la nona giornata del girone C di serie C. Mister Raffaele Di Napoli ha presentato il derby campano in programma domani sera alle ore 20:30 al Simonetta Lamberti chiedendo alla sua squadra continuità dopo il pari d’oro ottenuto sul campo del Picerno. Il tecnico non avrà Luca Piana, out per infortunio e costretto ad un lungo stop. “Veniamo da un risultato positivo, consapevoli della nostra forza. Ora dobbiamo continuare così, cercando di superare un ostacolo importante come la Turris. Reputo questo l’avversario peggiore da poter affrontare perché, nonostante qualche difficoltà, parliamo di una squadra con qualità. Servirà grande attenzione, consapevoli di essere padroni del nostro destino. Può sembrare una partita scontata ma non lo è, anche perché abbiamo molto da perdere.

Valore del match? Molto importante. La dobbiamo preparare come abbiamo sempre fatto contro una squadra che non vive un grande momento ma verrà libera di pressioni.

Supporto del tifo? Sappiamo bene che qui a Cava il tifo è magico. La Curva è un valore aggiunto. Fuori casa ci stanno mancando tanto ma vogliamo dare loro una nuova grande gioia.

Tour de force? Giocare con così grande intensità porta scompensi in serie A, figurarsi in serie C. Stiamo cercando di monitorare e preservare tutti insieme allo staff”.