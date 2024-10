Il Club Scherma Salerno conquista 5 medaglie a Foggia Il sodalizio salernitano protagonista alla 1^ Prova Interregionale del Gran Premio Giovanissimi

Comincia con cinque podi nella 1^ Prova Interregionale del Gran Premio Giovanissimi la stagione 2024/2025 per gli Under 14 del Club Scherma Salerno. Sulle pedane di Foggia i fiorettisti salernitani hanno conquistato una medaglia d'oro, tre d'argento e una di bronzo, bagnando nel migliore dei modi una prima competizione molto "rosa".

È stata infatti tripletta al femminile, infatti, nella competizione Ragazze/Allieve che ha visto Sirya Bernadette Lambiase salire sul gradino più alto di un podio tutto griffato Club Scherma Salerno, con Elisa Gaudino in 2^ posizione e Karol Rispoli al 3° posto.

Doppio argento, invece, dal gruppo maschile: nella categoria Maschietti piazza d'onore per Giorgio Gaudino, che ha così raddoppiato i secondi posti "di famiglia", e 2^ piazza anche per Martin Coppola nella gara Ragazzi/Allievi.

Ai piedi del podio Andrea Pianese (6°) e Nicola Cuomo (8°) tra i Ragazzi/Allievi, ma i tecnici Stefano Apolito e Luca Bottiglieri, che hanno guidato i fiorettisti salernitani a Foggia, hanno visto note positive anche in altri non medagliati sulle pedane pugliesi che hanno concluso con questi risultati: 11° Mario Berni Canani e 12° Helenio Daniele Caliò tra i Giovanissimi, 11^ Greta Planzo tra le Ragazze/Allieve, 11° Giuseppe Paolillo, 20° Alessio Auletta e 21° Gianluca Saviello tra i Ragazzi/Allievi.

Nello stesso week-end il Club Scherma Salerno è stato impegnato anche in campo internazionale con Giuseppe Di Martino che ha preso parte alla tappa del Circuito Europeo Under 17 di fioretto a Samorin. L'allievo del maestro Marco Autuori, che lo ha seguito anche in Slovacchia, questa volta si è fermato sulla soglia di migliori 32, accumulando comunque un'esperienza preziosa e altri punti che si sommano al suo primo podio continentale nella categoria Cadetti, ottenuto poche settimane fa con la medaglia di bronzo vinta a Varsavia.