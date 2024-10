Pallamano A1. La Genea Lanzara non si sblocca: ad Enna arriva un altro ko I salernitani, con un solo punto in classifica, sono ultimi

Nulla da fare per la Genea Lanzara. Arrivati quasi al giro di boa del girone di andata di Serie A Silver, i salernitani restano fermi in classifica con un solo punto all’attivo.

Le assenze di Arena, Cuzzi, Mendo nonché le precarie condizioni di Lettera e Bernachea, entrambi comunque in campo, continuano a pesare sull’economia di gioco della Genea che, tuttavia, può e deve fare di più. Il campionato sta prendendo il largo ed i salernitani sono attesi da delicate sfide nelle prossime giornate, ormai giá da considerare da dentro e fuori per capire il ruolo che potranno recitare capitan Milano e compagni.

Nella gara andata in scena alla Palestra Polisportiva di Enna partono forte i padroni di casa con un fulmineo 4-0. I salernitani si sbloccano con Bernachea – miglior realizzatore del match con 11 segnature – portandosi con lo scorrere dei minuti sul 6-5 complici anche le parate di un ispirato Chiriví Grassi, tuttavia ciò non basta a sovvertire l’andamento della gara che, con qualche sussulto dei padroni di casa sempre avanti nel punteggio, registra il parziale di 15-13 al termine dei primi 30’ di gioco.

Nella ripresa le squadre vanno a segno in maniera alternata nei primi giri di orologio, con una Genea troppo sprecona dai sei metri fallendo in più occasioni la possibilità del pareggio. Ne approfittano, invece, i siculi che iniziano a scalare un solco non più raggiungibile dai rossoblu tra cui si evidenziano, nel corso del secondo tempo, le velleità al tiro della giovanissima ala sinistra Merola. Coach Villanueva opera alcuni cambi, prova l’assetto offensivo 7vs6, ma ciò non basta, anzi alcuni errori in fase di impostazione dei salernitani concedono facilmente agli avversari la via della rete. La gara diretta dai signori Moseri e Bontadi ci chiude, così, sul finale di 35-26.

Nel prossimo turno i salernitani torneranno nuovamente a giocare tra le mura amiche della Palestra Caporale Palumbo: Domenica 27 Ottobre la sfida col Molteno, reduce dalla sconfitta interna di misura contro Belluno.

HAENNA – GENEA LANZARA 35 : 26

GENEA LANZARA: Milano A. 2, Senatore, Merola 4, Lettera 1, Milano C. 4, Bernert, Arena, Galan 2, Rella, Didone 2, Bernachea 11, Avallone, Cappellari, Chiriví Grassi. All: Villanueva Lopez

La classifica aggiornata:

Trieste 10 pti, Belluno 8, Salumificio Riva Molteno 6, Romagna 6, Haenna 5, Len Solution Carpi 5*, Metelli Cologne 5, Verdeazzurro 4, Campus Italia 4, Bologna United 2*, Team Mascalucia 2, Lanzara 1. *= una partita in meno