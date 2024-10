Cavese, che sfortuna! I metelliani sbattono sui legni e la Casertana vince Un gol di Bianchi manda al tappeto la truppa di Di Napoli

Sconfitta amara. Nuovo derby con ko per la Cavese. Al Pinto, la Casertana s’impone di misura, con il gol di Bianchi che manda al tappeto i metelliani (1-0). Sconfitta con rimpianti per gli uomini di Di Napoli, frenati da due pali nel primo tempo e pericolosi nella ripresa prima del colpo del ko. Cavese che resta ferma a quota 10 punti ed ora è in zona playout.

Che la serata sia storta per i metelliani si intuisce dopo appena 45 secondi, quando Fella colpisce la traversa a Zanellati battuto. La Casertana si scuote dopo la contestazione dei suoi tifosi e sbatte sul palo colpito da Deli che salva Boffelli. La Cavese però è pericoloso e costruisce occasioni in serie con Marranzino e Sorrentino ma soprattutto fa i conti con il secondo legno colpito da Loreto. La musica non cambia nella ripresa, con i metelliani che dimostrano di poter colpire ma Fella e Badje non riescono a bucare Zanellati. Quando la Cavese sembra pronta a colpire, con Marranzino e Pezzella che sfiorano il vantaggio, ecco il colpo da tre punti della Casertana: Paglino crossa per Bianchi che fa secco Boffelli (78’). Gli ospiti provano con la disperazione a cercare il pari ma Citarella calcia fuori mentre Loreto impatta su Zanellati, obbligando i metelliani al secondo ko consecutivo.