UFFICIALE – Cavese, esonerato Di Napoli! Maiuri sull’uscio Arriva la decisione del club

“La Cavese 1919 comunica di aver sollevato dalla guida tecnica della prima squadra l'allenatore Raffaele Di Napoli ed il suo vice Alessandro Tatomir. A loro va il più sentito ringraziamento per aver contribuito lo scorso anno, in maniera importante, al ritorno della Cavese tra i professionisti”. Con questa nota stampa, la società metelliana ha reso noto il ribaltone tecnico preannunciato in mattinata. Di Napoli paga una partenza altalenante, con il ko nel derby con la Casertana che ha convinto la società a dare una svolta. Sull’uscio Vincenzo Maiuri, con il tecnico che ha risolto il contratto con il Sorrento e aspetta solo la fumata bianca per sedere di nuovo sulla panchina metelliana.