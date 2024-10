Pallamano A1. La Genea Lanzara va a caccia del riscatto contro il Molteno I salernitani sono ultimi con un punto in classifica

Archiviare la prestazione dello scorso weekend, voltare pagina e cercare di dare una svolta ad un avvio complicato: questi i compiti da svolgere per la Genea Lanzara in vista della prossima delicata sfida interna contro il Molteno. Tante sono le motivazioni attorno al solo punto racimolato sinora nelle prime giornate del Campionato Nazionale di Serie A Silver, ma adesso i salernitani guidati da coach Jose Luis Villanueva Lopez sono chiamati a cambiare rotta, possibilmente già a partire dalla sfida di domenica (fischio di inizio ore 16:30) contro Molteno e, poi, approfittando del lungo periodo di sosta per recuperare qualche atleta infortunato.

Dal canto suo, la compagine lombarda staziona al terzo posto della classifica con un bottino personale di sei punti, frutto di tre vittorie e due sconfitte (tra cui quella di misura dello scorso Sabato contro Belluno). La compagine allenata da Gagliardi si presenterà, dunque, in quel di Salerno per riscattarsi e risalire la china: attenzionati il mancino De San Roque ed il centrale De Angelis, migliori realizzatori nelle fila del roster lecchese.

“Siamo reduci dalla difficile trasferta ad Enna -dichiara Massimo Merola, giovanissima ala sinistra della Genea Lanzara - non abbiamo approcciato bene alla sfida in terra sicula, abbiamo provato a riprenderci restando sulla scia degli avversari ma, nei momenti decisivi, non abbiamo impattato e l’ Haenna ne ha approfittato per prendere il largo.

Non siamo in un buon momento e siamo consapevoli di non aver iniziato questa stagione nel migliore dei modi, è vero anche che abbiamo diversi infortunati nel roster ma ciò non può continuare ad essere una scusante. Dobbiamo riprenderci, dobbiamo mettere in campo tanta grinta e voglia di fare, anche durante gli allenamenti, per arrivare pronti alla delicata sfida contro Molteno ”.

La gara Genea Lanzara – Molteno andrà in scena domenica 27 ottobre, con fischio d’inizio alle ore 16:30, presso la Palestra Caporale Palumbo di Salerno e sarà trasmessa anche in diretta streaming sul canale Youtube della Federazione Italiana Giuoco Handball.

6^ GIORNATA SERIE A SILVER | IL PROGRAMMA DELLE GARE: Campus Italia – Verdeazzurro; Romagna – Mascalucia; Carpi – Trieste; Belluno – Bologna; Cologne – Haenna; Genea Lanzara – Molteno.

LA CLASSIFICA ATTUALE: Trieste 10 pti, Belluno 8, Salumificio Riva Molteno 6, Romagna 6, Haenna 5, Len Solution Carpi 5*, Metelli Cologne 5, Verdeazzurro 4, Campus Italia 4, Bologna United 2*, Team Mascalucia 2, Lanzara 1. *= una partita in meno