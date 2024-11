Cavese, a Trapani senza tifosi e capitan Fella. Maiuri: "Servirà intensità" Alle 15 metelliani in campo in Sicilia. Il tecnico si affida a Diop e Diarrassouba

Senza il calore della sua gente ma con la voglia di stupire. La Cavese sarà protagonista a Trapani (ore 15) in un anticipo di campionato che si preannuncia infuocato. In Sicilia, la squadra metelliana vuole dare continuità ai due successi che hanno permesso ai campani di arrivare ai piedi della zona playoff. Ad Erice, i blufoncè non potranno contare sull'affetto dei propri tifosi dopo il divieto di trasferta per i residenti in provincia di Salerno.

L'ennesimo "no" alla tifoseria di Cava, costretta a seguire da lontano le sorti della propria squadra. A caricare l'ambiente ci pensa mister Maiuri: "Servirà non compiere l'errore di scendere in campo con la pancia piena. Dobbiamo essere squadra aggressiva, cattiva, brava nel leggere i vari momenti della gara e capire quando poter colpire. Sarà una gara difficile ma noi abbiamo comunque i nostri mezzi per giocarci la nostra partita". Col Trapani la Cavese dovrà rinunciare a capitan Fella, oltre a Piana e Sorrentino. Si ripartirà dal 3-5-2, con Diop e Diarrassouba a comporre il tandem offensivo.

TRAPANI-CAVESE, LE PROBABILI FORMAZIONI:

TRAPANI (4-3-1-2): Seculin; Ciotti, Celiento, Sabatino, Martina; Karic, Carraro, Carriero; Bifulco; Lescano, Fall. Allenatore: Aronica

CAVESE (3-5-2): Boffelli; Peretti, Saio, Loreto; Rizzo, Konate, Pezzella, Vitale, Maffei; Diarrassouba, Diop. Allenatore: Maiuri