Pallanuoto A1. Rari Nantes Salerno, esordio vincente: blitz in Sicilia I salernitani si impongono con il risultato di 11-10

Esordio vincente per la Check-up Rari Nantes Salerno nel campionato di Serie A2 maschile 2024/2025. La squadra giallorossa espugna il difficile campo della Piscina “Comunale” di Nesima e ottiene i primi tre punti del campionato battendo di misura 10 - 11 la Giorgini Ottica Muri Antichi Catania.

LA CRONACA. La Rari arriva in terra sicula con le assenze pesanti dell’infortunato Gennaro Parrilli e dello squalificato Gabriele Vassallo. Tre gli under 16 in formazione: i classe 2009 Borsellino, Chianese e Tortorella.

Inizio lento del primo quarto da parte dei ragazzi di coach Presciutti che vanno subito sotto 2-0. E’ De Freitas a suonare la carica con un gran tiro dalla distanza che accorcia le distanze. Poco dopo arriva il 2-2, con la rete di Gianmaria Siani. Si riportano avanti i Muri Antichi ma è di nuovo De Freitas, su ottimo assist di Privitera, a insaccare e chiudere il primo quarto sul 3-3.

Secondo quarto vigoroso per la Check-up Rari Nantes Salerno che con un parziale di 3 - 0 (Gallozzi, Fortunato e Pica) porta l’incontro al 3-6, con il massimo vantaggio all’intervallo lungo.

La squadra di casa non ci sta e, complice un calo di tensione della formazione rarinantina, si rifà sotto e con un perentorio 5-2 di parziale chiudendo il terzo quarto in parità (reti Gallozzi e Pica). 8-8 e ultimi otto minuti da giocare.

La quarta e decisiva frazione di gioco viaggia sui binari della tensione e dell’equilibrio, prima Pica e Sanges tentano l’allungo portando i campani sul +2, ritorno di fiamma degli etnei che riportano ancora una volta il match in equilibrio. A poco più di due minuti dalla conclusione è uno dei più giovani in acqua, il 2006 Antonio De Simone, a segnare il gol decisivo per i tre punti.

Finale thriller con l’ultima conclusione dei padroni di casa che si infrange sulla linea di porta.

Questo il pensiero di mister Christian Presciutti al termine della partita: “Grande vittoria in un campo difficile. Abbiamo sbagliato tante occasioni nel corso della partita per poter allungare nel punteggio. Dobbiamo essere più cinici nello sfruttare tutte le occasioni che creiamo. I ragazzi sono stati bravi a rimanere concentrati fino alla fine e portare a casa il risultato”

Sabato 16 Novembre ore 17:00 esordio casalingo per la Check-up Rari Nantes Salerno alla Piscina “Simone Vitale”. Sarà già tempo di derby contro il Circolo Nautico Salerno.



GIORGINI OTTICA MURI ANTICHI - CHECK-UP RARI NANTES SALERNO 10-11

MURI ANTICHI: Nicolosi F., Faro, Nicolosi V., Zovko, Farzese, Lanto, Marangolo, Reina, Tkac, Belfiore, Muscuso, Basile, Vittoria, Marano. All.Scebba

CHECK-UP RN SALERNO: Milione, Luongo (Cap.), De Simone 1, Sanges 1, Agulha de Freitas 2, Gallozzi 2, Fortunato 1, Sifanno, Siani, Borsellino, Privitera, Pica 3, Tortorella, Chianese. All. Presciutti

ARBITRI: Braghini e Petrini

NOTE: Parziali 3-3; 0-3; 5-2; 2-3. Uscito per limite di falli V. Nicolosi (M) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Muri Antichi 4/9 + 2 rigori e RN Salerno 4/12. Ammonito il tecnico Scebba (Muri Antichi) nel quarto tempo.