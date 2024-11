Cavese, Maiuri verso il Taranto: "Voglio vedere gente con il cuore in mano" Il tecnico metelliano: "Dopo Trapani ci siamo fatti una promessa e i veri uomini la mantengono"

“Rialzare la testa dopo Trapani”. Vincenzo Maiuri suona la carica in casa Cavese. Domenica al Simonetta Lamberti arriva il Taranto in una sfida importante per il cammino dei blufoncè. “C’è voglia di rivalsa dopo la beffa di settimana scorsa. Ci siamo fatti una promessa da uomini dopo la partita: trasformare quella delusione in riscatto. La squadra si è allenata bene ma ora dobbiamo vincere. La sconfitta ci ha lasciato il segno ma tutti abbiamo ripreso con fame e cattiveria che è quella che mi aspetta, soprattutto nei particolari. E soprattutto voglio vedere appartenenza, gente con il cuore in mano che vuole lottare. Anche perché questa sarà l’ennesima battaglia da vivere con la voglia di vincere. So che non metterò pressione ma a noi serve un successo che abbia il sapore di una svolta.

Derby del cuore? Ho visto il Taranto e sono squadra in salute con due vittorie contro due grandi squadre come Avellino e Cerignola. Non si vince a caso contro squadre così. Sarà una sfida difficile ma siamo pronti a tutto e vogliamo questi tre punti. Arrivare a venti punti in classifica sarebbe davvero importante.

Badje? Ha chiesto scusa ai compagni dopo Trapani. Ora serve rincorrere gli avversari fino alla propria area di rigore. L’ho visto bene, molto deciso. E per noi sarà di grande aiuto”.