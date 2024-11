Givova Scafati Basket: rilancio immediato, 94-85 sulla Openjobmetis Varese Coach Nicola: "Ci sono ancora tante cose da sistemare, ma stasera ci facciamo i complimenti"

La Givova Scafati si rilancia subito battendo la Openjobmetis Varese con il risultato di 94-85 nell'anticipo dell'ottava giornata di LegaBasket Serie A. "Partita molto combattuta, giocare contro Varese è sempre complicatissimo per via del ritmo che loro sono bravi ad imporre alla gara. - ha spiegato il coach della Givova, Marcelo Nicola - Siamo riusciti, nell’ultimo quarto, ad abbassare i possessi aggiustando le nostre difese sui loro uomini di punta e di lì abbiamo preso energia anche in attacco. Sicuramente ci sono ancora tante cose da sistemare, ma stasera ci facciamo i complimenti e cerchiamo di trovare serenità nei prossimi 15 giorni per preparare al meglio la sfida di Reggio Emilia".

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Ottava Giornata

Givova Scafati - Openjobmetis Varese 94-85

Parziali: 27-25, 22-25, 18-21, 27-14

Scafati: Gray 24, Sangiovanni ne, Zanelli 3, Ulaneo ne, Sorokas 18, Greco ne, Miaschi 9, Pinkins 15, Cinciarini 9, Stewart 6, Akin 8, McRae 2. All. Nicola

Varese: Akobundu-Ehiogu 12, Harris 5, Alviti 15, Gray 14, Tyus 2, Librizzi 7, Virginio ne, Bosio ne, Assui 1, Fall ne, Hands 23, Johnson 6. All. Mandolo

Arbitri: Bartoli, Borgo, Patti