Aia Salerno, Roberto Ronga confermato alla presidenza Il primo atto sarà il nuovo corso arbitri che prenderà il via nei prossimi giorni

Si è svolta venerdì 15 novembre, presso i locali del Liceo Scientifico Statale "Francesco Severi" di Salerno, l’assemblea elettiva della Sezione Aia di Salerno che ha confermato Roberto Ronga alla presidenza per il quadriennio 2024-2028. Con questa elezione, Ronga si appresta a iniziare il suo terzo mandato consecutivo, segno di continuità e fiducia da parte degli associati e degli arbitri della sezione salernitana.

“Grazie a voi tutti per avermi rinnovato fiducia e stima, proseguiremo tutti insieme il percorso che abbiamo tracciato, lavorando con determinazione e passione, guardando al futuro con entusiasmo, pronti a cogliere ogni sfida come un'opportunità per crescere". Con questo spirito, Roberto Ronga si prepara a guidare la Sezione AIA di Salerno verso nuove sfide e obiettivi per il prossimo quadriennio. Primo passo il nuovo corso arbitri che prenderà il via nei prossimi giorni.