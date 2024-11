Catania-Cavese, Maiuri: "Nessun timore, abbiamo fame di riscatto" Il tecnico metelliano: "Servirà una prova da uomini in un ambiente caldo". Out Piana e Vitale

“Rialzarsi subito”. Vincenzo Maiuri tende la mano alla sua Cavese in vista della delicata trasferta di Catania. “Quando si perde bisogna aumentare il proprio bagaglio conoscitivo, capendo il perché di una sconfitta, riconoscendo gli errori commessi e soprattutto rivalutando anche le cose positive che sono state fatte – le parole del tecnico in conferenza stampa -. Abbiamo tantissima voglia di riscattare la sconfitta di Cerignola e ci proveremo tutti insieme.

Impatto del Massimino? Giocheremo in uno stadio con almeno 15mila spettatori ma a me interessa solo come scenderemo in campo e cosa faremo per imporci. Esiste un’anima che dobbiamo sempre avere, con la fame di lottare su ogni campo cercando di prendere il massimo contro qualsiasi avversario. Servirà scendere in campo con unione e coraggio, da uomini veri, far sentire la nostra voglia di vincere, cercando di essere aggressivi sin dall'inizio. Indisponibili? Non avremo Piana e Vitale.

Catania? Viene da una sconfitta in coppa arrivata però con un ampio turnover. Scenderanno in campo con la formazione migliore ma noi non saremo intimoriti. Come loro hanno fame di riscatto, ne abbiamo tanta anche noi. Vogliamo creare un ciclo, lottando fino alla morte su ogni pallone, dimostrando quanto siamo disposti a soffrire pur di vincere”.