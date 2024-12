Givova Scafati Basket: debacle a Reggio Emilia, la UnaHotels domina (90-57) Il ds Agostinelli: "Ci scusiamo, riflessioni in settimane, seguiranno aggiornamenti"

La Givova Scafati ripiomba in una trasferta oltremodo negativa. Finale di 90-57 per la UnaHotels Reggio Emilia che domina al PalaBigi sulla squadra di coach Marcelo Nicola. Nel post-gara dichiarazioni solo parte del direttore sportivo Eugenio Agostinelli che non nasconde la fase critica: "Inaccettabile quanto visto stasera, soprattutto dopo l’ultima trasferta di Treviso. - ha affermato il ds della Givova - Ci scusiamo con sponsor e tifosi, presenti anche stasera al PalaBigi, ci saranno riflessioni molto profonde in settimana, seguiranno aggiornamenti".

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Nona Giornata

UnaHotels Reggio Emilia - Givova Scafati 90-57

Parziali: 26-18, 20-8, 20-18, 24-13

R. Emilia: Barford 13, Gallo 3, Winston 20, Faye 4, Gombauld 14, Smith 9, Uglietti 4, Fainke, Vitali 5, Grant 4, Chillo 2, Cheatham 12. Al. Priftis

Scafati: Gray 10, Sangiovanni ne, Zanelli 10, Ulaneo ne, Sorokas 9, Pezzella ne, Miaschi, Pinkins 13, Cinciarini 4, Stewart, Akin 3, McRae 8. All. Nicola