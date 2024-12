Pallanuoto A2. Paone rialza la Rari Nantes Arechi: «Pronti a combattere» Sabato alle 18 i salernitani affronteranno la Canottieri Napoli in trasferta

La Bricobros Rari Nantes Arechi è tornata regolarmente al lavoro dopo la battuta d’arresto di sabato scorso alla piscina “Simone Vitale” e sono state smaltite del tutto le tossine della sconfitta subita sabato scorso ad opera dell’Anzio Waterpolis con il punteggio finale di 3-11.

I ragazzi di mister Baviera hanno analizzato più volte tutte le fasi del match per cercare di trovare almeno gli spunti positivi della gara da sfruttare nelle prossime circostanze. «È stata una gara tosta anche questa con l’Anzio – ha ammesso il giovane portiere Maurizio Paone – una partita davvero difficile, ce l’abbiamo messa tutta ma erano più forti. Siamo partiti bene ma dall’altra parte abbiamo trovato una squadra ben disposta tatticamente e con un grande portiere avversario (Santini, ndr) che non ce ne ha fatta passare una. Sicuramente non siamo stati precisi ma abbiamo dovuto fare i conti anche con tante espulsioni che hanno condizionato la nostra partita anche se l’Anzio era più forte».

Dopo Rari Nantes Salerno ed Anzio il ciclo terribile non finisce qui. «Ora ci tocca la Canottieri Napoli. Anche in questa circostanza daremo il nostro massimo ma la strada si presenta già in salita. Faremo del nostro meglio».

La Bricobros Rari Nantes Arechi sarà ospite alle ore 18,00 di sabato 14 dicembre 2024 della Canottieri Napoli per la 6 giornata della regular season del girone sud del campionato maschile di pallanuoto di A2.