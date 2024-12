Pallanuoto A2. R.Nantes Salerno, ultimo atto del 2024: c'è Palermo alla Vitale Mister Presciutti: "Affronteremo la partita con consapevolezza e determinazione"

Sabato 14 dicembre, alle ore 15, presso la Piscina Simone Vitale, andrà in scena la sesta giornata del campionato di pallanuoto maschile di Serie A2. L’incontro vedrà la Check-Up Rari Nantes Salerno sfidare il Waterpolo Palermo in una partita che chiude il calendario agonistico del 2024. Dopo la convincente vittoria della scorsa settimana che ha confermato l’ottimo stato di forma dei giallorossi attuali capolista solitari, la squadra salernitana è chiamata a mantenere alta la concentrazione per proseguire la striscia di successi.

“Sarà una partita molto difficile,” ha dichiarato il salernitano Andrea Fortunato alla vigilia del match. “Il Palermo è una squadra esperta, e dobbiamo fare i conti con una rosa non al completo. Inoltre, dopo una vittoria importante come quella di sabato scorso, c’è sempre il rischio di cali di concentrazione. La chiave sarà mantenere la tenuta mentale e la concentrazione per tutti e quattro i tempi. Siamo carichi e decisi a non spezzare la scia di vittorie”.

“Vogliamo chiudere questa prima parte di campionato con una vittoria da regalare ai nostri tifosi. Ci siamo preparati bene in settimane e stiamo bene fisicamente, affronteremo dunque, anche questa partita con consapevolezza e determinazione” le parole di mister Christian Presciutti.



Prossimi appuntamenti:

Sabato 14 dicembre 2024, ore 15:00 –Check-Up RN Salerno vs Waterpolo Palermo

Sabato 11 gennaio 2025, ore 16:30 – Acquachiara vs Check-Up RN Salerno