Rari Nantes Salerno travolgente: batte Palermo in casa e chiude il 2024 in vetta I salernitani trionfano alla "Vitale" con il risultato di 16-6

Vittoria travolgente per la Check-Up Rari Nantes Salerno, che nella sesta giornata del campionato di Serie A2 supera senza difficoltà la Waterpolo Palermo con un perentorio 16-6. I giallorossi concludono il 2024 da protagonisti assoluti, in vetta alla classifica a punteggio pieno, con 18 punti conquistati su 18 disponibili.

LA CRONACA

Complice l'assenza di Donato Pica, fermato per squalifica, esordio in A2 con la calottina della Rari Nantes per il giovanissimo Marco De Feo, classe 2009. Il match si indirizza subito a favore dei padroni di casa: il primo quarto si chiude con la porta inviolata e ben cinque gol a segno, realizzati da Fortunato, Gallozzi, Privitera, De Freitas e Sanges.

Nella seconda frazione, gli ospiti provano a reagire, ma i giallorossi mantengono il controllo con le reti di Sifanno, Privitera e ancora Fortunato, andando al riposo lungo sull’8-2.

Il terzo quarto si trasforma in uno show offensivo della Check-Up. Anche il portiere Gabriele Vassallo trova la via del gol, approfittando di un errore di posizionamento del collega avversario, con un tiro dalla propria porta. Completano la frazione le marcature di Gallozzi, Chianese, Siani, Sifanno e Privitera, portando il punteggio sul 14-3.

L'ultimo periodo diventa pura accademia, con largo spazio ai giovani. I sigilli finali di Fortunato e Parrilli chiudono definitivamente la gara sul 16-6.

LE DICHIARAZIONI

Al termine del match, coach Christian Presciutti ha dichiarato:

"Volevamo chiudere bene questo 2024, con una vittoria da regalare al nostro Presidente e ai nostri tifosi. Faccio i complimenti ai ragazzi per come hanno interpretato quest'ultima partita, concentrati sia in difesa che in attacco. Ora riposeremo qualche giorno e poi riprenderemo i nostri allenamenti per preparare al meglio l'inizio del nuovo anno”

PROSSIMO INCONTRO

Il campionato di Serie A2 riprenderà nel 2025. La Check-Up Rari Nantes Salerno tornerà in acqua presso la piscina "Scandone" di Napoli per affrontare Acquachiara nel primo impegno del nuovo anno sabato 11 gennaio alle ore 16:30



CHECK-UP R.N. SALERNO-LEMON SISTEMI WATERPOLO PALERMO 16-6



CHECK-UP R.N. SALERNO: A. Milione, M. Luongo, A. De Simone, C. Sanges 1, R. Agulha De Freitas 1, D. Gallozzi 2, A. Fortunato 3, F. Sifanno 2, G. Siani 1, G. Parrilli 1, A. Privitera 3, M. De Feo, G. Vassallo 1, A. Chianese 1. All. Presciutti

LEMON SISTEMI WATERPOLO PALERMO: G. Calabresi, M. Pelliccione, G. Galioto 2, R. Carapezza 1, G. Occhione 1, L. Modica, C. Pettonati, I. Russo, S. Scafiti, N. Eskert 2, D. Randazzo, M. Raineri, T. Rossi, P. Puleo. All. Panzica

Arbitri: Navarra e Doro

NoteParziali: 5-0 3-2 6-1 2-3 Nessun giocatore uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: Salerno 4/7 e Palermo 1/5 + un rigore. Espulso per comportamento scorretto Fortunato (S) nel quarto tempo.