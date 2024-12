Sorrento-Cavese 1-3, Maiuri: "Bravi a disinnescare le polemiche" Il tecnico: "La squadra ha saputo reagire portando a casa un successo pesante"

Una vittoria pesante. La Cavese rialza la testa. Dopo la sconfitta interna con la Juventus Next Gen, i tre punti ottenuti al Viviani di Potenza contro il Sorrento (1-3) permettono ai metelliani di girare a quota 24 punti al termine di un girone d’andata positivo ma anche con qualche rimpianto di troppo. “La vittoria con il Sorrento è stata meritata – le parole di Maiuri in conferenza stampa -. Guardando la classifica, non accetti la sconfitta casalinga con la Juventus Next Gen, anche all’interno dell’ambiente con critiche ci sono piovute. Eppure però erano al completo contro di noi e con tante qualità. La squadra però non aveva accettato la sconfitta, segnale della voglia di fare bene sempre in un campionato in cui è dura vincere contro tutti. Ed invece ci siamo rialzati subito, vincendo in casa di una squadra come il Sorrento che ha messo in difficoltà le big del campionato. Siamo stati positivi, più forti delle polemiche. Abbiamo dimostrato voglia di vincere in ogni momento della gara che ho rivisto negli occhi di questi calciatori. Adesso dobbiamo continuare su questo solco”.